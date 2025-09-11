Ufficiale: Ascoli, ingaggiato il portiere Brzan

11/09/2025 | 12:50:46

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere Rok Bržan fino al 30 giugno 2026 con opzione. Sloveno, classe 2003, cresce nelle giovanili dell’NK Domžale, club della massima divisione slovena e veste anche la maglia della nazionale Under 17. Nella s.s. 2021/22, non ancora diciottenne, arriva in Italia, in Veneto, per difendere la porta dell’Adriese in D, risultando, con le sue 33 presenze, uno dei migliori interpreti di tutta la serie D. A notare le sue prestazioni è il Vicenza che lo contrattualizza facendogli fare la spola fra Primavera e prima squadra in C. Nel febbraio 2024 si trasferisce in prestito all’ND Bilje, in seconda divisione slovena, disputando sei partite prima di tornare in Italia, in Serie C, alla Clodiense, squadra di provenienza, dove colleziona 8 presenze fra campionato e Coppa Italia.

