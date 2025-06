Ufficiale: Ascoli, il club passa da Pulcinelli alla famiglia Passeri. La nota

11/06/2025 | 21:35:58

La famiglia Passeri è la nuova proprietaria dell’Ascoli Calcio, e che nei prossimi giorni saranno espletate formalmente le procedure atte a concludere il tutto con la famiglia Pulcinelli.

Di seguito, la nota del club: “La Famiglia Pulcinelli e la Famiglia Passeri annunciano di aver siglato l’intesa per il trasferimento del 100% delle quote dell’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. alla Famiglia Passeri. Nei prossimi giorni saranno espletate le procedure necessarie per il passaggio di proprietà”.

Foto: logo Ascoli