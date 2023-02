Ufficiale: Ascoli, esonerato Bucchi

L’Ascoli ha comunicato l’esonero del tecnico Cristian Bucchi. Fatale l’ultima sconfitta rimediata in casa del Cittadella con il risultato di 3-0. La squadra marchigiana è al tredicesimo posto in Serie B con ventisei punti in ventitré partite. Il comunicato ufficiale: “L’Ascoli Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore Cristian Bucchi e i suoi collaboratori. Il Club bianconero saluta Mister Bucchi e il suo staff e augura loro le migliori fortune personali e professionali”.

Foto: Twitter Ascoli