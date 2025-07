Ufficiale: Ascoli, dal Crotone arriva Oviszach

18/07/2025 | 18:16:14

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo da F.C. Crotone le prestazioni sportive di Enrico Oviszach, friulano di Udine, classe 2001, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028. E’ un attaccante eclettico, cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese. In Serie C ha vestito le maglie di Cavese, Vicenza, Giugliano e Crotone, squadre – le ultime tre – in cui ha sempre centrato i playoff. Coi pitagorici nella stagione appena conclusa ha totalizzato 26 presenze in campionato, realizzando 8 gol e 4 assist.

Il Club di Corso Vittorio Emanuele accoglie con soddisfazione l’acquisto di Enrico, che ha raggiunto Cascia per mettersi a disposizione di Mister Tomei.

Foto: logo Ascoli