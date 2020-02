Ufficiale: Ascoli, arriva lo svincolato Sankoh. Contratto fino a giugno con opzione

Rinforzo per l’Ascoli. Il club bianconero ha ufficializzato l’arrivo dello svincolato Baissama Sankoh, centrocampista classe 1992 e reduce dall’esperienza con il Caen. Ecco il comunicato: “L’Ascoli Calcio comunica di aver acquisito fino al 30 giugno 2020 con opzione unilaterale per ulteriori due stagioni le prestazioni sportive di Baissama Sankoh, francese di Nogent-sur-Marne. Sankoh è un mediano classe ’92 reduce dall’esperienza con il Caen, squadra della Ligue 2 francese con la quale ha collezionato nella prima parte di stagione 9 presenze e 4 gol. E’ cresciuto nel Guingamp, con cui ha esordito in Ligue 1 nella s.s. 2013/14. 5 le stagioni col Guincamp inframmezzate dall’esperienza annuale nello Stade Brest e due anni e mezzo al Caen. Il Club bianconero accoglie con un caloroso benvenuto Sankoh, che vestirà la maglia n. 25”.

Foto: Instagram ufficiale Ascoli