Ufficiale: Ascoli, acquistato Guiebre dal Modena

15/07/2025 | 13:57:14

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica l’acquisizione a titolo definitivo dal Modena FC del centrocampista Abdoul Razack Guiebre. Guiebre, che ha già raggiuto il ritiro di Cascia per mettersi a disposizione di Mister Tomei, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028. Nato a Bobo-Dioulasso in Burkina Faso, è un profilo di assoluta esperienza con 185 presenze in Serie C con le maglie di Rimini, Rieti, Monopoli, Reggiana, squadra quest’ultima con cui ha vinto il campionato, e Torres oltre a 14 presenze in B con Modena e Bari. E’ reduce dall’ottima stagione alla Torres culminata con un terzo posto e l’approdo ai playoff: 36 le presenze in campionato con gli isolani, 4 gol e 6 assist, uno di questi realizzato nel match al Del Duca contro l’Ascoli. Ha vestito la maglia della sua Nazionale per 13 volte, su tutte le gare di qualificazione alla Coppa d’Africa e ai Mondiali e la disputa della Coppa d’Africa nel match con l’Angola del 23 gennaio 2024.

Foto: sito Ascoli