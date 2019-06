Ufficiale: Arzignano Valchiampo, sette giocatori in uscita dal club

Attraverso un comunicato sul proprio sito, l’Arzignano Valchiampo ufficializza l’addio di ben sette giocatori del club. “FC Arzignano Valchiampo ufficializza altre sette operazioni in uscita: i difensori Luca Ferri, Andrea Munaretto, Riccardo Spaltro e Nicola Vanzan; i centrocampisti Marco Burato e Guido Parasecoli; l’attaccante Niccolò Valenti. A tutti loro va un grande ringraziamento per la dedizione e l’impegno profusi in maglia gialloceleste e per aver contribuito allo storico risultato della promozione tra i professionisti, ed un grosso in bocca al lupo per il loro futuro professionale ed umano.”

Foto Facebook Ufficiale Arzignano Valchiampo