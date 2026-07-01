Ufficiale: Artico è il nuovo ds dell’Empoli

01/07/2026 | 19:20:47

Empoli Football Club comunica di avere affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Fabio Artico. Il nuovo dirigente ha firmato un contratto che lo legherà al club azzurro fino al 30 giugno 2027, con opzione per un’altra stagione. Artico è un dirigente sportivo nato a Venaria Reale il 9 dicembre 1973. Da calciatore ha vestito la maglia dell’Empoli dal 1997 al 1999, debuttando in Serie A nel settembre del 1997 sul campo del Napoli. Dopo aver concluso la carriera da calciatore con la maglia dell’Alessandria nel 2012, intraprende il percorso dirigenziale entrando nell’area scouting del club piemontese. Nell’estate 2013 viene nominato responsabile dell’area tecnica del Cuneo, prima di approdare al settore giovanile della Juventus. Nel giugno 2019 torna all’Alessandria nel ruolo di direttore sportivo e nel 2021 guida il club alla storica promozione in Serie B, riportando i grigi in cadetteria dopo 46 anni. Dopo l’esperienza da Vice Direttore Sportivo alla Cremonese nella stagione 2022/23, nel luglio del 2023 passa al Cesena, contribuendo alla promozione in Serie B nella stagione 2023/24 e alla conquista dei playoff di Serie B nella stagione successiva”.

Empoli Football Club comunica di avere affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Fabio Artico. Il nuovo dirigente ha firmato un contratto che lo legherà al club azzurro fino al 30 giugno 2027, con opzione per un’altra stagione. ➡ https://t.co/PMkMCBcOB3 pic.twitter.com/p6mf8YJJLQ — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) July 1, 2026

Foto: X Empoli