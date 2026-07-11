Ufficiale: Arthur Atta nuovo centrocampista della Fiorentina

11/07/2026 | 19:02:38

La Fiorentina ufficializza un colpo importante per il centrocampo, all’insegna del nuovo corso molto ambizioso. Questo il comunicato: “ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Atta dall’Udinese. Nato a Rennes (Francia) il 14 gennaio 2003, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella dell’Udinese, anche la maglia del Metz. Il nuovo calciatore viola, durante l’ultima stagione in Friuli, ha collezionato 36 presenze tra Serie A e Coppa Italia segnando 6 gol e fornendo 4 assist”. Operazione da oltre 30 milioni, bonus compresi, più il 30 per cento in caso di futura rivendita. Atta ha firmato un quinquennale da circa 1,5 milioni più bonus a stagione.

Foto: X Fiorentina