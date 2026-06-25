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Ufficiale: Arsenal, riscattato Hincapié dal Bayer Leverkusen

25/06/2026 | 15:25:06

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In casa Arsenal importante riscatto del difensore centrale, Piero Hincapié, arrivato la scorsa estate in prestito con diritto dal Bayer Leverskusen.
La nota dei Gunners: “Siamo felicissimi di aver attivato l’opzione per rendere permanente il trasferimento di Piero Hincapié a partire dal 1° luglio. Piero ha trascorso l’ultima stagione in prestito dal Bayer Leverkusen, club di Bundesliga, rivelandosi parte integrante della nostra cavalcata trionfale verso la vittoria della Premier League”.

Foto: sito Arsenal