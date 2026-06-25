Ufficiale: Arsenal, riscattato Hincapié dal Bayer Leverkusen
25/06/2026 | 15:25:06
In casa Arsenal importante riscatto del difensore centrale, Piero Hincapié, arrivato la scorsa estate in prestito con diritto dal Bayer Leverskusen.
La nota dei Gunners: “Siamo felicissimi di aver attivato l’opzione per rendere permanente il trasferimento di Piero Hincapié a partire dal 1° luglio. Piero ha trascorso l’ultima stagione in prestito dal Bayer Leverkusen, club di Bundesliga, rivelandosi parte integrante della nostra cavalcata trionfale verso la vittoria della Premier League”.
Hincapie’s here to stay
The club is delighted to announce that Piero has signed a permanent deal at The Arsenal
— Arsenal (@Arsenal) June 25, 2026
Foto: sito Arsenal