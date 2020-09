Con un comunicato ufficiale l’Arsenal ha comunicato che Dani Ceballos, in prestito dal Real Madrid, giocherà ancora un’altra stagione con i gunners. Per il centrocampista spagnolo 37 presenze in Premier nella scorsa stagione.

🗞 Dani Ceballos has rejoined us for a second successive season-long loan from Real Madrid! — Arsenal (@Arsenal) September 4, 2020

Foto: Twitter Europa League