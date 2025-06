Ufficiale: Arsenal, rinnovato il contratto di Lewis-Skelly fino al 2030

26/06/2025 | 13:37:09

Il giovane talento dell’Arsenal Myles Lewis-Skelly ha rinnovato il suo contratto fino al 2030. Di seguito il comunicato ufficiale del club: Myles Lewis-Skelly ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il club, ora in scadenza nel 2030. Il diciottenne ha disputato una stagione di grande spessore nella stagione 2024/25, diventando l’ultimo della nostra accademia di Hale End a conquistarsi un posto di rilievo nella prima squadra. Myles si è unito a noi all’età di otto anni e ha continuato a svolgere un ruolo fondamentale in ciascuna delle fasce d’età nel corso degli anni. È salito alla ribalta nella stagione 2022/23, quando ha segnato un memorabile gol decisivo nei minuti finali con la nostra Under 18 contro il Manchester City nella semifinale di FA Youth Cup all’Emirates Stadium, e ha giocato ogni minuto nel cuore del nostro centrocampo durante la nostra corsa verso la finale. Sei mesi dopo, Myles ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club al compimento dei 17 anni e la stagione 2024/25 lo ha visto esordire come membro della nostra difesa, collezionando 39 presenze in prima squadra in tutte le competizioni. Il suo esordio in prima squadra è avvenuto nel pareggio per 2-2 in trasferta contro il Manchester City in Premier League nel settembre 2024, seguito dalla prima partita da titolare pochi giorni dopo, nella vittoria casalinga per 5-1 contro il Bolton Wanderers in Coppa di Lega. Myles è diventato il giocatore più giovane a esordire in Champions League per noi dal 2011, con una prestazione impressionante nella vittoria per 3-0 contro il Monaco a dicembre. Dopo aver esordito da titolare in Premier League in casa contro l’Everton pochi giorni dopo il suo debutto sulla scena europea, la stagione di Myles è andata semopre in crescendo, con la sua presenza in 19 delle 21 partite rimanenti di Premier League. In quella serie di partite, è stato segnato anche il suo primo gol con l’Arsenal nella famosa vittoria per 5-1 contro il Manchester City all’Emirates Stadium. Oltre al suo impatto nella fase a gironi di Champions League, Myles ha contribuito alla fase a eliminazione diretta con due assist. Il primo di questi gol è arrivato nella vittoria esterna per 7-1 contro il PSV Eindhoven, e il secondo quando ha servito a Mikel Merino il terzo gol nella memorabile vittoria casalinga per 3-0 contro il Real Madrid nell’andata dei quarti di finale. Dopo aver rappresentato l’Inghilterra a livello giovanile, Myles è stato convocato nella nazionale maggiore a marzo per rappresentare i Tre Leoni nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026 e ora vanta un totale di tre presenze. Un esordio che ha incantato la nazione: Myles ha segnato dopo 20 minuti davanti allo stadio di Wembley, realizzando il primo gol dell’era di Thomas Tuchel nella vittoria per 2-0 dell’Inghilterra contro l’Albania.

Foto: insta Arsenal