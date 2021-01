Ufficiale: Arsenal, rescissione consensuale con Papastathopoulos

Sokratis Papastathopoulos non è più un giocatore dell’Arsenal. Il club londinese ha comunicato la risoluzione del contratto. Il difensore greco pertanto è libero di trattare con qualunque club. 32 anni, Sokratis era un giocatore dei gunners dall’estate del 2018.

🗞 Working closely with @SokratisPapa5 and his team, we have decided to cancel his contract by mutual consent

— Arsenal (@Arsenal) January 20, 2021