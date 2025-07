Ufficiale: Arsenal, colpo Madueke. Al Chelsea 60 milioni

18/07/2025 | 18:34:16

Noni Madueke è un nuovo giocatore dell’Arsenal, al Chelsea vanno 60 milioni di euro. E’ arrivato, dopo il saluto del giocatore ai tifosi Blues, anche l’annuncio ufficiale da parte dei Gunners.

Ecco il comunicato: “Siamo lieti di annunciare che la nazionale inglese Noni Madueke si è unita a noi con un contratto a lungo termine. L’attaccante 23enne nato nella zona nord di Londra arriva dal Chelsea, dove ha collezionato 92 presenze in tutte le competizioni. Dopo aver iniziato la sua carriera giovanile al Crystal Palace e al Tottenham Hotspur, Noni si è poi trasferito nei Paesi Bassi, unendosi al PSV Eindhoven nel 2018. Lì, il potente esterno ha esordito in prima squadra a 17 anni, impressionando per il suo stile offensivo diretto. I rapidi progressi di Noni sono continuati, con il dinamico attaccante esterno che ha collezionato 80 presenze in prima squadra con il PSV prima di trasferirsi al Chelsea nel gennaio 2023. Rappresentando l’Inghilterra nelle giovanili, Noni ha esordito con la maglia della nazionale lo scorso settembre contro la Finlandia, segnando la sua prima presenza con un assist. Ad oggi, ha giocato sette partite con i Three Lions”.

Foto: X Arsenal