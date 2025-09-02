Ufficiale: Arnau Ortiz all’Atletico Madrid

02/09/2025 | 10:41:55

Le prime giornate di campionato hanno sentenziato una verità: l’Atletico Madrid ha bisogno di puntellare la squadra. In queste ultime – calde – ore di mercato, la società guidata da Simeone, ha definito due importanti operazioni: dalla Juve è arrivato Nico Gonzales e, in questi minuti, la società ha definito l’acquisto di Arnau Ortiz, centravanti classe 2001 che arriva Slask Wroclaw a titolo definitivo per circa mezzo milione di euro, bonus compresi. L’attaccante ha firmato fino al giugno del 2028.