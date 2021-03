Ufficiale, Arminia Bielefeld: è Frank Kramer il nuovo tecnico

Dopo l’annuncio nella mattinata dell’esonero di Uwe Neuhaus, l’Arminia Bielefeld ha reso noto poco fa il nome del nuovo allenatore. Si tratta di Frank Kramer, e ha firmato un contratto fino al 2023. La squadra è attualmente terzultima in classifica e non vince da cinque partite. Kramer, 48 anni, è reduce dalle esperienze con le selezioni giovanili della Germania, dall’Under 18 all’Under 20. Ha guidato anche per un breve periodo, nel ruolo di traghettatore, l’Hoffenheim (2012).