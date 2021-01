Ufficiale: Armellino rinnova con il Monza fino al 2022

Un altro rinnovo in casa Monza: con una nota ufficiale, infatti, il club comunica che anche Marco Armellino ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2022.

Arrivato in Brianza nel gennaio 2019, il centrocampista ha collezionato 70 presenze con 6 reti in biancorosso, ed è stato tra i protagonisti del ritorno in Serie B del Monza dopo 19 anni.

Foto: Twitter Monza