È ufficiale: Arjen Robben lascia il calcio. Stavolta, a quanto pare, non ci saranno ripensamenti (come accaduto nel 2020) da parte dell’ex Groningen, PSV, Chelsea, Real Madrid e Bayern Monaco. Queste le parole dell’ormai ex calciatore olandese:

“Cari amici del mondo del calcio, ho deciso di interrompere la mia carriera calcistica. Una scelta molto difficile. Voglio ringraziare tutti per tutto il commovente supporto”.

Foto: Twitter Robben