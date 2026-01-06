Ufficiale: Arizala è un nuovo giocatore dell’Udinese

06/01/2026 | 18:43:25

Primo innesto per l’Udinese che ha ufficializzato l’arrivo di Juan David Arizala.

Questo il comunicato: “Corsa, tecnica e potenza per la corsia sinistra dell’Udinese. Juan David Arizala è un nuovo giocatore bianconero. Arriva a titolo definitivo dall’Independiente di Medellin ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Il colombiano è l’emblema dell’esterno moderno, adatto a disimpegnarti in tutti i ruoli da laterale, come quinto ma anche come terzino in una linea a quattro e, all’occorrenza, da esterno alto. Juan David Arizala nasce ad El Charco (Colombia) il 10 ottobre 2005. Cresce nel settore giovanile dell’Independiente di Medellin con cui debutta in prima squadra nel 2023. Accumula minutaggio ed esperienza anche a livello continentale in Copa Sudamericana, in totale, in due anni e mezzo, ha raccolto 54 presenze segnando 3 gol tra campionato, coppe nazionali e competizioni continentali”.

Bienvenido, Juan David Arizala pic.twitter.com/hrZrkrPZWT — Udinese Calcio (@Udinese_1896) January 6, 2026

Foto: X Udinese