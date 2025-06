Ufficiale: Arini e Lambrughi rinnovano con la Pergolettese

28/06/2025 | 13:15:44

Doppio rinnovo per la Pergolettese. Come riferito dal club lombardo sui propri canali ufficiali, hanno prolungato per un altro anno, fino al giugno del 2026, il capitano Mariano Arini e Alessandro Lambrughi.L’ U.S. Pergolettese è lieta di comunicare ufficialmente il rinnovo del contratto, fino a giugno ’26, con i due pilastri della squadra gialloblù: il capitano Mariano Arini e Alessandro Lambrughi. Dopo un breve incontro con la dirigenza, hanno accettato con grande soddisfazione e entusiasmo di proseguire la loro carriera con la Pergolettese, pronti a mettere a disposizione il loro grande bagaglio di esperienza, rimanendo punti di riferimento essenziali per il nuovo progetto Pergolettese. Per entrambi sarà la quinta stagione con la maglia gialloblù”.

FOTO: Facebook Pergolettese