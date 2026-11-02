Ufficiale: Arezzo, rescissione consensuale con Chiosa
02/11/2026 | 19:21:49
Il comunicato ufficiale dell’Arezzo su Chiosa: “La S.S. Arezzo comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con il calciatore Marco Chiosa. Nel salutare il club amaranto, Chiosa desidera ringraziare la società, i compagni di squadra, lo staff e i tifosi per il percorso condiviso. La S.S. Arezzo ringrazia Chiosa per il contributo fornito nel corso degli anni e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera professionale”.
foto sito arezzo