Ufficiale: Arezzo, Mawuli Eklu rinnova fino al 2028

24/09/2025 | 17:02:42

La Società Sportiva Arezzo comunica con soddisfazione il rinnovo contrattuale del centrocampista Shaka Mawuli Eklu, che ha firmato un nuovo accordo biennale con scadenza 30 giugno 2028. Classe 1998, Mawuli è uno dei punti di riferimento del centrocampo per qualità, intensità e spirito di sacrificio. Arrivato ad Arezzo nell’estate del 2023, ha saputo conquistare la fiducia dello staff tecnico e dell’ambiente, dimostrando continuità e leadership in campo e fuori. Il prolungamento del contratto rappresenta un segnale importante di progettualità e fiducia reciproca, in linea con la visione della società e con l’ambizione di consolidare un gruppo competitivo e coeso. A Mawuli vanno i complimenti e gli auguri di tutta la famiglia amaranto per il prosieguo della sua avventura con la maglia dell’Arezzo.