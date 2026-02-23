Ufficiale: Arezzo, ingaggiato Mattia Viviani

23/02/2026 | 16:48:08

La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Mattia Viviani, centrocampista classe 2000, svincolato, nell’ultima stagione al Benevento. Viviani ha maturato esperienza tra Serie B e Serie C vestendo le maglie di Chievo, Cosenza e Benevento. Giocatore duttile e completo, può ricoprire più ruoli nella zona centrale del campo. Viviani, che ha scelto il numero 23, ha firmato il contratto che lo legherà all’Arezzo fino al 30 giugno 2028 e si è già messo a disposizione di mister Bucchi e dello staff tecnico per i primi allenamenti in amaranto. La società gli dà il benvenuto ad Arezzo e gli augura buon lavoro per questa nuova avventura professionale.

Foto: facebook Arezzo