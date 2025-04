Ufficiale: Arezzo, il DS Cutolo rinnova fino al 2028

29/04/2025 | 18:46:15

L’Arezzo nella giornata odierna ha annunciato anche un altro importante rinnovo, quello del direttore sportivo Cutolo che ha firmato anch’egli un triennale, segno che la società punta decisamente su loro due per andare alla caccia della Serie B nel prossimo futuro. Questa la nota della società toscana: “La S.S. Arezzo comunica con grande soddisfazione il rinnovo del contratto del Direttore Sportivo Nello Cutolo , il cui legame con il club si estende ora fino al 2028. Già sotto contratto fino al 2027, Cutolo ha accettato con entusiasmo di proseguire il proprio percorso dirigenziale in amaranto per un’ulteriore stagione. Dopo essere stato un giocatore simbolo dell’Arezzo, con cui ha scritto pagine importanti della recente storia sportiva del club, Cutolo ha intrapreso il ruolo di Direttore Sportivo con la stessa passione e professionalità che lo hanno sempre contraddistinto in campo. La visione a lungo termine del progetto tecnico è stata fondamentale, confermandolo come una figura di riferimento per l’intera società. Il rinnovo rappresenta un ulteriore passo nella direzione della continuità e del rafforzamento del progetto amaranto, con l’obiettivo di consolidare le basi per un futuro sempre più ambizioso “.

Foto: logo Arezzo