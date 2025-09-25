Ufficiale: Arezzo, Guccione rinnova fino al 2027

25/09/2025 | 17:18:44

La S.S. Arezzo ha annunciato il rinnovo di contratto dell’attaccante Filippo Guccione. Il calciatore ha firmato un accordo biennale, valido fino al 30 giugno 2027.

Questo il comunicato del club:

“La S.S. Arezzo è lieta di annunciare il rinnovo contrattuale di Filippo Guccione, che si lega ai colori amaranto fino al 30 giugno 2027. Arrivato ad Arezzo nell’estate del 2023, Guccione si è subito imposto come uno dei punti di riferimento della squadra, grazie alla sua leadership, alla qualità tecnica e all’impegno costante dentro e fuori dal campo. Uomo spogliatoio, ha saputo incarnare i valori del club con grande professionalità e attaccamento alla maglia. Con questo rinnovo, l’Arezzo consolida il proprio progetto tecnico, puntando sulla continuità e sull’esperienza di un giocatore che ha dimostrato di essere fondamentale per il presente e il futuro della squadra.

La società augura a Filippo un prosieguo ricco di successi e soddisfazioni in amaranto”.

Foto: sito ufficiale Arezzo