Ufficiale: Arezzo, dalla Ternana arriva Tito
26/08/2025 | 17:39:02
La SS Arezzo comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Fabio Tito, proveniente dalla Ternana. Difensore classe 1993, Tito ha firmato un contratto biennale con il club amaranto. Con la sua esperienza e le sue qualità tecniche, andrà a rinforzare il reparto arretrato a disposizione di mister Bucchi. La società dà il benvenuto a Fabio, augurandogli buon lavoro e una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia dell’Arezzo.
Fabio Tito è un nuovo giocatore dell’Arezzo ⚔️
Comunicato integrale https://t.co/JJcxbG34lT pic.twitter.com/TlhqOZfhvB
— S.S. Arezzo Calcio (@ArezzoCalcio) August 26, 2025
Foto: X Arezzo