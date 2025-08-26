Ufficiale: Arezzo, dalla Ternana arriva Tito

26/08/2025 | 17:39:02

La SS Arezzo comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Fabio Tito, proveniente dalla Ternana. Difensore classe 1993, Tito ha firmato un contratto biennale con il club amaranto. Con la sua esperienza e le sue qualità tecniche, andrà a rinforzare il reparto arretrato a disposizione di mister Bucchi. La società dà il benvenuto a Fabio, augurandogli buon lavoro e una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia dell’Arezzo.

Fabio Tito è un nuovo giocatore dell’Arezzo ⚔️ Comunicato integrale https://t.co/JJcxbG34lT pic.twitter.com/TlhqOZfhvB — S.S. Arezzo Calcio (@ArezzoCalcio) August 26, 2025

Foto: X Arezzo