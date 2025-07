Ufficiale: Areso è un nuovo giocatore dell’Athletic Bilbao

22/07/2025 | 18:20:58

Jesus Areso è un nuovo calciatore dell’Athletic Bilbao. Il comunicato: Areso firma con l’Athletic Club fino al 2031. Il terzino sarà da domani agli ordini di Ernesto Valverde dopo l’accordo di trasferimento con il CA Osasuna. L’Athletic Club e il CA Osasuna hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del terzino Jesús Areso, che firma per il club biancorosso fino al 30 giugno 2031. Il difensore di Cascante torna a Lezama notevolmente rafforzato dopo un’ottima esperienza con la prima squadra rojilla, collezionando 11 assist e un gol in 86 partite ufficiali disputate.

Foto: insta Athletic