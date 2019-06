Ufficiale: Ardizzone rinnova con la Virtus Entella

Con una nota apparsa sul sito ufficiale, la Virtus Entella comunica che il centrocampista Francesco Ardizzone ha rinnovato il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il centrocampista sul sito della società commenta: “Sono davvero contento ed onorato di proseguire la mia carriera con la Virtus Entella e di continuare a far parte di questa società. Ringrazio il presidente Gozzi ed i direttori per questa opportunità. Spero e darò tutto me stesso per ripagare sul campo la fiducia che mi è stata data con questo rinnovo”.

Foto: Sito Virtus Entella