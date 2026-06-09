Ufficiale: Arbeloa ed il Real Madrid si separano. Sta per iniziare il Mou-bis

09/06/2026 | 19:57:26

Il Real Madrid con un comunicato sul suo sito ufficializza la separazione con Arbeloa: “Il Real Madrid C. F. e Álvaro Arbeloa hanno raggiunto un accordo per porre fine al suo periodo come allenatore della prima squadra. Il Real Madrid è molto grato ad Álvaro Arbeloa, che durante tutta la sua carriera nel club, da quando è arrivato nella nostra cantera, ha sempre dimostrato lealtà, impegno e professionalità. La sua figura rappresenta un esempio dei valori del nostro club. Il Real Madrid, che sarà sempre la sua casa, augura ad Álvaro Arbeloa e a tutta la sua famiglia buona fortuna in questa nuova fase della loro vita”. Dopo questo atto formale, i Blancos sono ora pronti a riaccogliere Mourinho.

Foto. X Real Madrid