Ufficiale: Araujo rinnova con il Barcellona fino al 2031

Il Barcelona e Ronald Araujo hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto del giocatore, legandolo al club fino al 30 giugno 2031. Il difensore centrale ha firmato giovedì scorso in un evento a cui hanno partecipato il presidente del club Joan Laporta, il primo vicepresidente Rafa Yuste e il direttore sportivo Anderson Luis de Souza “Deco”. Araujo, nato il 7 marzo 1999, è arrivato al FC Barcelona nell’estate del 2018 dal Boston River di Montevideo, iniziando con il Barça B, ma con l’idea già di farlo entrare nella prima squadra.

Ha debuttato ufficialmente il 6 ottobre 2019 in una partita casalinga contro il Sevilla e è stato inserito come membro a tempo pieno della rosa a partire dalla stagione 2020/21. La sua mentalità vincente e le sue straordinarie capacità difensive lo hanno rapidamente reso un idolo per i tifosi, ed è ora considerato uno dei migliori difensori centrali al mondo. Non solo, ma ha anche dimostrato il suo valore come terzino. Ha accumulato 154 presenze con la prima squadra, segnando otto gol e fornendo sei assist, un eccellente record per un difensore. Tra i suoi titoli ci sono una Liga e una Copa del Rey, mentre in questa stagione è stato promosso a secondo capitano”, la chiosa dell’annuncio del club catalano.

Foto: twitter Barcellona