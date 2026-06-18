Ufficiale: Arambarri lascia il Getafe e va al River Plate

18/06/2026 | 13:27:44

Il Getafe ha annunciato il trasferimento di Mauro Arambarri al River Plate.

Questo il comunicato:

“Il Getafe Club de Fútbol e il Club Atlético River Plate hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del calciatore uruguaiano Mauro Arambarri, ponendo fine a uno storico periodo di otto stagioni nel club azulón.

Arambarri è arrivato al Getafe nell’estate del 2017 e, fin dal suo arrivo, è diventato uno degli elementi fondamentali della squadra grazie al suo impegno, alla sua leadership e al rendimento costante a centrocampo. Nel corso della sua esperienza ha disputato 267 partite ufficiali tra campionato, Coppa del Re e competizioni europee, superando la soglia dei venti gol.

L’internazionale uruguaiano è stato protagonista di alcuni dei momenti più brillanti del club nell’ultimo decennio, partecipando alle storiche qualificazioni alle competizioni europee. Dal suo arrivo dal FC Girondins de Bordeaux, Arambarri si è distinto per il suo spirito di sacrificio e la sua intensità agonistica.

Il Getafe CF desidera ringraziare Mauro Arambarri per la sua professionalità, il suo impegno e la sua dedizione durante tutti questi anni, nei quali ha difeso con orgoglio i nostri colori.

Grazie di tutto, Mauro. Questa sarà sempre casa tua“.

Foto: sito Getafe