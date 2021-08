Ufficiale: Aquila Montevarchi, arriva Rinaldi in prestito dal Parma

È ufficiale, Filippo Rinaldi è un nuovo portiere dell’Aquila Montervarchi. L’estremo difensore arriva in prestito dal Parma. Lo annuncia il club toscano tramite una nota sul proprio sito:

“L’Aquila Montevarchi è lieta di comunicare l’acquisizione, a titolo temporaneo dal Parma delle prestazioni sportive del Portiere Filippo Rinaldi. Rinaldi classe 2002 cresciuto nelle giovanili del Parma, nell’ultima stagione ha difeso la porta della formazione primavera e collezionate alcune presenze in panchina con la prima squadra, e il portiere della Nazionale Under 20 ed in passato di quella Under 17”.

Foto: Instagram Aquila Montevarchi