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Ufficiale: Anversa, definita la nuova struttura dell’area sportiva: Haroun nominato Head of Football

16/11/2026 | 17:26:37

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Dopo l’addio di Marc Overmars, l’Anversa ha annunciato una nuova organizzazione del proprio dipartimento sportivo. Il club belga punta sulla continuità, affidando ruoli chiave a tre figure già presenti nella società. Faris Haroun sarà il nuovo Head of Football, Peter Catteeuw ricoprirà il ruolo di Head of Sports & Data, mentre Joachim Vercaigne continuerà a guidare lo scouting e il recruitment. Una scelta che punta a rafforzare la gestione sportiva, dalla formazione dei giovani fino alla prima squadra, il comunicato del club: “Dopo l’addio di Marc Overmars come direttore delle attività calcistiche, l’RAFC sviluppa una nuova struttura per la cellula sportiva. Faris Haroun (41 anni) è Head of Football. Il nostro ex capitano, nel suo nuovo ruolo, sarà responsabile della co-progettazione e del monitoraggio dell’intero politica sportiva, dalle categorie più giovani fino alla prima squadra, con un focus sul primo undici titolare. Faris è al Bosuil nel suo 11º stagione. Peter Catteeuw (45 anni) è Head of Sports & Data e sarà responsabile della coordinazione e del monitoraggio budgetario dell’attività sportiva. Inoltre, i dati e l’innovazione fanno parte del suo pacchetto di compiti. Peter lavora per l’RAFC, proprio come Faris, dal 2017. Joachim Vercaigne (41 anni), infine, rimane Head of Scouting & Recruitment e dirige il team di scouting. Un ruolo che ricopre all’RAFC dalla stagione 2021-22″. “Con questo trio, l’RAFC fa una scelta chiara per la continuità all’interno del dipartimento sportivo e per profili competenti che sono evoluti passo dopo passo nella loro carriera”, dice il CEO Sven Jaecques. “Insieme sono responsabili delle scelte sportive quotidiane e lavoreranno a stretto contatto con i nostri dipartimenti finance e legal per sviluppare insieme una solida e forte attività sportiva, staff e supporto ai talenti.”

foto: x Anversa