Ufficiale: Antonucci nuovo giocatore della Salernitana

02/02/2026 | 20:36:42

Mirko Antonucci è un nuovo giocatore della Salernitana, c’è il comunicato ufficiale: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver trovato l’accordo con lo Spezia Calcio per il trasferimento dell’attaccante Mirko Antonucci a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026.Per Antonucci si tratta di un ritorno a Salerno, dove ha già militato nella stagione 2020/21 (3 presenze in serie cadetta e 1 in Coppa Italia) culminata con la promozione in Serie A. Nella sua carriera ha disputato ben 177 gare in Serie B mettendo a segno 20 reti con le maglie di Pescara, Cittadella, Spezia, Cosenza, Cesena e Bari. In termini realizzativi, la sua migliore stagione risale all’annata 2022/23 con 11 gol in 37 partite con la casacca del Cittadella. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, con cui ha esordito in Serie A, in Champions League e in Europa League, Antonucci ha vissuto anche un’esperienza in Portogallo per un’esperienza con il Vitoria Setubal (2019/20). Nella stagione attuale è sceso in campo in 14 occasioni nelle file del Bari in serie cadetta”.

Fonte: sito ufficiale Salernitana