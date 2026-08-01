Ufficiale: Antonio Silva è un nuovo calciatore del Bournemouth

01/08/2026 | 15:27:36

Il Bournemouth ha annunciato l’ingaggio di Antonio Silva dal Benfica.

Ecco il comunicato:

“L’AFC Bournemouth è lieto di annunciare l’ingaggio del nazionale portoghese António Silva dal Benfica.

Il difensore centrale ventiduenne arriva sulla costa meridionale dopo essersi affermato come uno dei giovani difensori più promettenti d’Europa, vantando una significativa esperienza ai massimi livelli e un impressionante palmarès con club e nazionale.

Cresciuto nel rinomato settore giovanile del Benfica, Silva ha collezionato 235 presenze in prima squadra con il club portoghese, giocando un ruolo chiave nei successi nazionali e maturando una vasta esperienza nelle competizioni europee.

Nonostante la sua giovane età, Silva ha già rappresentato il Portogallo in 20 occasioni e ha partecipato ad alcuni dei più importanti tornei internazionali di calcio, tra cui la Coppa del Mondo FIFA 2022 a soli 19 anni, il Campionato Europeo UEFA e la UEFA Nations League.

Durante la sua esperienza con il Benfica e la nazionale portoghese, Silva ha conquistato sei trofei importanti ed è stato nominato miglior difensore della Primeira Liga per la stagione 2022/23.

Silva diventa l’ultimo acquisto della rosa di Marco Rose in vista della stagione 2026/27, rinforzando la difesa con un giocatore che ha sempre dimostrato di sapersi esprimere al meglio sotto la pressione della competizione per i trofei più importanti”.