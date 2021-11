Ufficiale: Antonio Letizia è un nuovo giocatore dell’Imolese

Imolese Calcio 1919 comunica che Antonio Letizia è un nuovo calciatore rossoblù.

Il classe ’87 è capace di agire sia come trequartista sia come seconda punta e ha firmato un contratto fino a giugno 2022. In carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Reggiana, Modena, Foggia, Catanzaro e Cosenza totalizzando oltre 140 presenze tra i professionisti. Letizia indosserà la maglia numero 32 e sarà a disposizione di Mister Fontana già per la sfida di domani contro la Reggiana.