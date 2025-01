Con il seguente comunicato, la SPAL rende nota la rescissione consensuale del contratto con il calciatore classe 2006 Cristian Antonciuc. Qui di seguito il comunicato.

“SPAL comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Cristian Antonciuc. A Cristian un grande in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera professionale”.

Foto: Instagram Antonciuc