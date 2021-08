Ufficiale: Antiste allo Spezia

Janis Antiste è un nuovo calciatore dello Spezia.

Ecco la nota ufficiale del club ligure: “Mancino naturale, veloce e abile nelle ripartenze, Antiste incarna alla perfezione il titolo di enfant prodige, perché esordire in Ligue 1 a diciassette anni non è da tutti. Nativo di Tolosa, classe 2002, è proprio con la squadra della sua città natale che il giovanissimo attaccante francese ha raccolto 34 presenze in campionato e un bottino di sette gol, tutti di pregevole fattura. Nel giro delle Nazionali giovanili francesi, Antiste è pronto ad imporsi anche con i ‘Les Blues’ grazie a qualità tecniche e fisiche che lo hanno reso tra i prospetti più interessanti della sua generazione.

“Sono motivato ed elettrizzato dalla possibilità di mettermi alla prova in Serie A, uno dei campionati più difficili e importanti al mondo. Ringrazio il Tolosa che mi ha consentito di essere qui oggi e ringrazio il mio nuovo Club per la fiducia che ha riposto in me: non vedo l’ora di poterla ripagare sul rettangolo di gioco”, queste le prime parole da aquilotto di Janis Antiste, che in questa nuova esperienza indosserà la maglia numero 22.

🦅 ᴇɴғᴀɴᴛ ᴘʀᴏᴅɪɢᴇ

Janis Antiste è un nuovo calciatore dello #SpeziaCalcio ➡ https://t.co/MUxphumvFi pic.twitter.com/fQ0N37nubA — Spezia Calcio (@acspezia) August 25, 2021

Foto: Sito Spezia