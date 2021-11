Il Celtic ha appena comunicato tramite i propri canali ufficiali che Anthony Ralston ha firmato un nuovo accordo con il club fino all’estate del 2025.

Il difensore 22enne, che è arrivato al Celtic a otto anni, ha impressionato positivamente nell’avvio di stagione Ange Postecoglou, registrando 21 presenze e 4 gol.

📝 #Ralston2025 🧱

Brilliant news, Celts – Anthony Ralston has signed a new #CelticFC contract until at least the summer of 2025! 🆕🍀

— Celtic Football Club (@CelticFC) November 2, 2021