Ufficiale: annullata l’amichevole Germania-Italia del 31 marzo

Germania-Italia non si gioca. L’amichevole in programma il prossimo 31 marzo tra le due nazionali è stata annullata. Lo rende noto la Federcalcio tedesca, che su Twitter informa che la città di Norimberga ha proibito tutti gli eventi con più di 100 persone a causa dell’emergenza Coronavirus.

ℹ️ Germany vs. Italy friendly cancelled.

Our international friendly in Nuremberg on 31st March has been called off. The city of Nuremberg prohibited events with more than 100 people, which #GERITA would exceed with players, staff and media representatives. #DieMannschaft pic.twitter.com/07jCs05wKz

— Germany (@DFB_Team_EN) March 13, 2020