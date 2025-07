Ufficiale: Anjorin è un nuovo calciatore del Torino

04/07/2025 | 22:00:58

Tino Anjorin è un nuovo calciatore del Torino. Di seguito il comunicato: “Anjorin è nato a Poole, in Inghilterra, il 23 novembre 2001. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Chelsea, ha esordito in prima squadra nella gara di EFL Cup contro il Grimsby Town il 25 settembre 2019. L’8 dicembre 2020 ha debuttato con i blues in Champions League – vinta quell’anno proprio dal Chelsea – nella sfida contro il Krasnodar, terminata 1-1. Nel 2021-’22 si è trasferito in Russia, alla Lokomotiv Mosca. Successivamente ha vestito le maglie di Huddersfield Town e Portsmouth. La scorsa stagione è approdato in Italia, all’Empoli: con i toscani il centrocampista ha collezionato 22 presenze in Serie A, segnando 2 gol e servendo 3 assist.