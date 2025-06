Ufficiale: Angelozzi saluta il Frosinone. “E’ stato fantastico”

22/06/2025 | 17:29:07

E’ ufficiale l’addio di Guido Angelozzi al Frosinone. Il dirigente lascia dopo una lunga militanza in Ciociaria per accasarsi al Cagliari. Ecco il comunicato pubblicato sul sito del club: “Ciao Frosinone, difficile per me trovare le parole giuste in questo momento. Forse perché, quando si lascia un posto che ha significato così tanto, nessuna frase riesce davvero a racchiudere tutto ciò che si prova. Sono stati cinque anni fantastici, intensi, vissuti con passione, sudore e orgoglio. Anni che porterò con me per sempre. Abbiamo vinto, ci siamo tolti soddisfazioni, abbiamo perso e sofferto ma quello che conta è che abbiamo sempre reagito e lo abbiamo fatto insieme. Il mio primo, doveroso ringraziamento va al Presidente Maurizio Stirpe e a tutta la sua famiglia”. Il dirigente è finito nel mirino del Cagliari, adesso manca solo l’annuncio per la sua avventura con gli isolani, come vi abbiamo raccontato dieci giorni fa per la prima volta.

Foto: sito ufficiale Frosinone