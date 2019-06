Ufficiale: Angelo Alessio è il nuovo allenatore del Kilmarnock

Angelo Alessio è il nuovo allenatore del Kilmarnock. A rendere nota la notizia è lo stesso club attraverso i propri canali ufficiali di comunicazione. L’ex vice di Conte ha posto la propria firma su un contratto che lo legherà alla società della massima serie scozzese per le prossime 3 stagioni.

Kilmarnock Football Club is delighted to announce Angelo Alessio as the club's new manager.

Angelo has worked as Antonio Conte's assistant at Juventus, Chelsea FC and the Italian National Team.

