Ufficiale: Angelino al Deportivo la Coruna

05/08/2026 | 21:29:40

Ci sono storie destinate a incontrarsi di nuovo. Quella di José Ángel Esmorís Tasende, ‘Angeliño’, e del RC Deportivo è una di queste. Il calciatore di A Coruña (Coristanco, 4 gennaio 1997) torna al club dove inizia a plasmare il suo sogno di diventare un nuovo giocatore del Branquiazul, in prestito fino a giugno 2027 con un’opzione di acquisto. Dopo aver visitato alcune delle fasi più importanti del calcio europeo, Angeliño torna a casa. Alla città e allo scudo con cui fece i suoi primi passi dopo ED Luis Calvo Sanz, e che evidenziava sempre come la squadra dei suoi sentimenti. Il giovane giocatore del Deportivo ha difeso le maglie di club di dimensioni come Manchester City, PSV Eindhoven, RB Leipzig, Galatasaray e AS Roma, da dove arriva al RC Deportivo. Con più di cento partite in Bundesliga, esperienza nella Serie A italiana, nell’Eredivisie e nelle principali competizioni continentali, Angeliño arriva in A Coruña diventando un calciatore a contrasto. Il suo curriculum comprende 101 presenze e 7 gol in Bundesliga, 68 presenze e 4 gol in Eredivisie, 61 presenze e 2 gol in Serie A, oltre a 29 presenze e 3 gol in UEFA Champions League e 23 presenze e 3 gol in UEFA Europa League. con cui è stato internazionale nelle categorie U-17 e U-21. Ma oltre ai numeri e ai club in cui si è distinto, c’è un aspetto che trasforma questo acquisto in qualcosa di molto speciale: il ritorno di uno sportivo che non ha mai nascosto il desiderio di indossare un giorno la maglia della prima squadra. Quel sogno condiviso sta ora diventando realtà. Il RC Deportivo incorpora un calciatore di alto livello, con esperienza nell’élite del calcio europeo, ma che recupera anche uno di loro, un giocatore che conosce il significato di questo scudo, il senso di questo tifoso e la responsabilità che comporta difendere questi colori.

Foto: facebook Deportivo