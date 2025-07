Ufficiale: Angel Gomes è un nuovo calciatore dell’OM

04/07/2025 | 22:40:09

Angel Gomes è un nuovo calciatore dell’OM. Di seguito il comunicato: “L’Olympique de Marseille è lieto di annunciare l’acquisto di Angel Gomes. Il 24enne centrocampista offensivo della nazionale inglese è arrivato al club dal LOSC. Ha imparato a calciare un pallone prima ancora di saper camminare. La sua prima parola: “palla”.

Nato a Londra il 31 agosto 2000, Adilson Angel Abreu de Almeida Gomes è cresciuto a Manchester, nel quartiere di Salford, dove ha trascorso un’infanzia felice, guidata da un’unica passione: il calcio. Molti lo ricordano come quel bambino che giocava per strada, affinando la sua tecnica sul cemento prima di portarla in campo nell’accademia del Manchester United, dove è entrato a far parte all’età di 9 anni.

Angel è stato immerso in un ambiente professionale fin da giovanissimo, sia in casa che fuori. L’accademia dei Red Devils era una vera e propria scuola di vita, governata da regole scritte e non scritte che formavano i giovani talenti sia tecnicamente che comportamentalmente. Ma Angel aveva un vantaggio in più: l’esempio ricevuto all’interno della sua stessa famiglia. È cresciuto circondato dal professionismo, imparando presto la strada da seguire, cosa fare o evitare e come progredire, dentro e fuori dal campo. Ha tratto ispirazione da suo padre Gil Gomes, ex nazionale angolano, da suo fratello Rico, anche lui cresciuto nell’accademia di Manchester, e da Nani, ex nazionale portoghese vicino alla famiglia, che ha dato consigli prima a Rico, poi ad Angel.

Insieme a Greenwood, con cui presto tornerà a giocare come compagno di squadra all’OM, ​​Angel ha scalato le classifiche fino ad arrivare in prima squadra al Manchester United. Ha esordito a soli 16 anni e 263 giorni all’Old Trafford contro il Crystal Palace, diventando il più giovane giocatore a esordire in una partita con i Red Devils dai tempi di Duncan Edwards nel 1953, e il primo nato dopo il 2000 a mettere piede su un campo di Premier League.

La sua crescita è stata costante, come dimostrano le sue regolari convocazioni nelle giovanili dell’Inghilterra, con cui ha vinto titoli importanti: il Mondiale Under 17 e l’Europeo Under 21. Ha esordito con la nazionale maggiore il 7 settembre 2024, contro l’Irlanda in Nations League.

Nell’estate del 2020, Angel Gomes si è unito al LOSC, che lo ha immediatamente ceduto in prestito al Boavista. Un ritorno simbolico alle sue radici, seguendo le orme del padre, che aveva giocato anche lui in Portogallo, in particolare con Benfica e Braga. Lì Angel si sentiva a casa: parlava la lingua, amava l’atmosfera, la passione dei tifosi e il clima. Questa energia positiva gli ha permesso di disputare una stagione eccezionale: 32 partite, 6 gol e 6 assist.

Regista rapido e creativo, letale nell’uno contro uno, ha esordito in Ligue 1 con il LOSC il 21 agosto 2021. È diventato rapidamente un elemento chiave della squadra, ha partecipato alle competizioni europee, ha vinto la Coppa di Francia e ha concluso la sua avventura con il Lille nell’estate del 2025 con un totale di 134 partite, 10 gol e 19 assist.

Benvenuti in OM, AG!”.

Foto: Instagram OM