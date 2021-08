Robert Andrich è un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen, firma fino al 2026. Ecco l’annuncio del club tedesco:

🚨 TRANSFER NEWS 🚨

✍️ Robert Andrich has joined the Werkself from Union Berlin on a five-year deal! pic.twitter.com/DXH9oU9jNQ

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 16, 2021