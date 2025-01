Andrés García, è ufficialmente un nuovo innesto dell’Aston Villa di Unai Emery. L’ex Levante, si unisce al club inglese per una cifra che non è stata resa nota. Energico e con il fiuto del gol, in questa stagione ha segnato tre gol e fatto tre assist nel ruolo di terzino destro, ma è in grado di giocare anche in posizioni più avanzate.

Foto: Instagram Aston Villa