Ufficiale: Andreoni è un nuovo calciatore del Crotone. Arriva dalla Juve Stabia

16/07/2025 | 17:48:25

Cristian Andreoni è un nuovo calciatore del Crotone. Il comunicato: “Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito dalla Società Sportiva Juve Stabia, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Cristian Andreoni. Il difensore è nato a Vaprio D’Adda, in provincia di Milano, il 30 maggio 1992 e porta esperienza ed affidabilità al reparto arretrato con oltre 200 presenze tra Serie B e Serie C. Negli ultimi due anni ha indossato la maglia della Juve Stabia, vincendo anche il campionato di C nel 2023-24. Andreoni si unirà ai compagni prima della partenza di domani per il ritiro di Trepidò. Benvenuto in rossoblù Cristian”.

Foto: insta Crotone