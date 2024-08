Ufficiale: Andrea Silipo è un nuovo giocatore dell’Ascoli

L’Ascoli con un comunicato ufficiale presenta Andrea Silipo come nuovo giocatore: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che l’esterno offensivo Andrea Silipo è un nuovo calciatore bianconero. Nato il 17 aprile 2001 a Roma, cresciuto nel settore giovanile giallorosso della capitale, con cui ha vinto un campionato Under 17 e una Supercoppa nella stessa categoria, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027. Silipo in Serie C vanta 102 presenze, 11 gol e altrettanti assist: ha vestito la maglia del Palermo per due anni e, per un anno ciascuno, quella della Juve Stabia e del Monterosi Tuscia, squadra di provenienza. L’Ascoli Calcio dà il benvenuto ad Andrea Silipo, al quale augura di raggiungere in bianconero i migliori traguardi sportivi”.

Foto: instagram Ascoli