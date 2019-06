Ufficiale: Andrea Raggi non rinnoverà con il Monaco

Tra pochi giorni terminerà l’avventura di Andrea Raggi con il Monaco. Come comunicato dal club transalpino, infatti, non è arrivata la fumata bianca per il rinnovo con il difensore centrale che, a partire dal 1 luglio, sarà quindi svincolato e libero di firmare con qualsiasi altra squadra.

Foto uefa.com